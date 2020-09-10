Нижний Тагил отметил 100-летие отечественного танкостроения

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сегодня отмечают День танкиста и 100-летние отечественного танкостроения. В связи с этим по центральной улице города прошла военная техника. Мероприятие посетили зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Это праздник не только тех, кто управляет грозными боевыми машинами, но и создает эти бронетанковые шедевры. Несмотря на все потрясения, этот год стал знаменательным для нашей страны. Мы отметили сразу три важных события: 75-летие со дня Великой Победы, присвоение российским городам званий «Городов трудовой доблести» и 100-летие отечественного танкостроения. К каждому из этих событий причастны все вы. И поэтому для меня большая честь встретить праздник в городе, который является одним из промышленных центров современной России», — сказал с трибуны зампредседателя правительства РФ.Борисов добавил, что Нижний Тагил является рекордсменом по танкостроению в мире – за всю историю города было выпущено более 100 тысяч единиц боевой техники. Именно в Нижнем Тагиле был выпущен легендарный Т-34.«В знак особого уважения и признания заслуг города и его жителей Нижнему Тагилу решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в числе первых присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». Нижний Тагил справедливо называют уральским «танкоградом». На протяжении многих лет здесь формируется оборонная мощь нашей страны, создается вооружение, равного которому нет во всем мире», — заявил Куйвашев.