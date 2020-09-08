В школах Свердловской области устанавливают тепловизоры для измерения температуры

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В школах Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила устанавливают тепловизоры для дистанционного измерения температуры, об этом рассказали в депаратаменте информполитики Свердловской области.«Тепловизоры – удобное оборудование, с точки зрения «утреннего фильтра» температуры. У входа ребенок абсолютно не задерживается, проходит, а специально назначенный сотрудник видит его температуру. В случае повышенной температуры срабатывает сигнал и ребенка может осмотреть медицинский работник», – сказал начальник отдела министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.Для школ в общей сложности закупили шесть типов оборудования: бесконтактные термометры, локтевые дозаторы для обработки рук, бесконтактные дозаторы, передвижные рециркуляторы, стационарные рециркуляторы и облучатели и рециркуляторы для школьных автобусов. Тепловизоры помогут измерять одновременно температуру нескольких десятков человек.Новое оборудование можно увидеть в школах Екатеринбурга: № 19, 35, 128, 135 и 208, профессиональном техникуме «Строитель» и Екатеринбургском монтажном колледже, а также лицее №39 и школе № 100 в Нижнем Тагиле, центре образования «Аксиома» в Каменске-Уральском и Каменск-Уральском педагогическом колледже.