ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл «Торпедо»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В пятницу, 11 сентября, хоккейный клуб «Автомобилист» на родном льду в Екатеринбурге встретил «Торпедо». Игра завершилась в серии послематчевых буллитов со счётом 3:4 в пользу гостей.Авторами забитых голов в составе уральцев стали Мэйсек (оформил дубль) и Макеев. Среди гостей отметились Ильин, Клус, Уайдмэн и Варнаков.Напомним, «Автомобилист» отправляется на выезд, где проведёт две игры – 15 сентября команда встретится с «Нефтехимиком», а 17 сентября – с «Куньлунем».