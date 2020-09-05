ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл «Торпедо»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
В пятницу, 11 сентября, хоккейный клуб «Автомобилист» на родном льду в Екатеринбурге встретил «Торпедо». Игра завершилась в серии послематчевых буллитов со счётом 3:4 в пользу гостей.
Авторами забитых голов в составе уральцев стали Мэйсек (оформил дубль) и Макеев. Среди гостей отметились Ильин, Клус, Уайдмэн и Варнаков.
Напомним, «Автомобилист» отправляется на выезд, где проведёт две игры – 15 сентября команда встретится с «Нефтехимиком», а 17 сентября – с «Куньлунем».
Авторами забитых голов в составе уральцев стали Мэйсек (оформил дубль) и Макеев. Среди гостей отметились Ильин, Клус, Уайдмэн и Варнаков.
Напомним, «Автомобилист» отправляется на выезд, где проведёт две игры – 15 сентября команда встретится с «Нефтехимиком», а 17 сентября – с «Куньлунем».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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