В Свердловской области проведено 11627 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 11627 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 11088 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 358 078 исследований, обследовано 1 279 267 человек.