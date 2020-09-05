Город «умных» остановок: в Нижней Туре массово внедряют «цифру

Глава Нижетуринского городского округа Алекей Стасенок



Часть камер расположена в местах общего пользования, местах массового пребывания, на оживленных перекрестках, на остановочных комплексах

«Интересно работать, когда у главы есть понимание того, что он хочет в рамках «умного» и безопасного города, видит комплексно, знает что востребовано жителями», – отметил Евгений Иванов.



Нина Ивановна хоть и не пользуется всеми плюсами умных остановок, но оформлением комплексов довольна

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Город Нижняя Тура, расположенный в Свердловской области (в 230 километров от Екатеринбурга) обзавелся собственной сетью «умных» остановочных комплексов, где ожидающие автобус пассажиры смогут подзарядить свой гаджет и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Это стало возможно в рамках партнерства между администрацией муниципалитета и оператором связи «МегаФон».На сегодняшний день это единственный город на Среднем Урале, где появились подобные остановки, несмотря на то, что Нижняя Тура сравнительно небольшой населенный пункт – здесь проживает около 25 тысяч человек. Более того, в сотрудничестве с «МегаФоном» в Нижней Туре была запущена сеть камер облачного видеонаблюдения в рамках «Безопасного города».Изначально инициатива внедрения цифровизации в жизнь города принадлежала главе Нижнетуринского городского округа Алексею Стасенку.«Мы регулярно слышим посыл правительства о том, что должны развивать цифровые технологии на территории, за этим будущее и это одно из самых перспективных направлений. В начале 2018 года я был в служебной командировке в Екатеринбурге, по делам находился в правительственном здании на улице Малышева, выхожу, а напротив головной офис «МегаФона». Зашел, познакомился с представителями, они оказались заинтересованы в сотрудничестве. Выяснилось, что Свердловской области похвастаться особо нечем в плане цифровизации, принялись исправлять. Так завязались наши партнерские отношения», - рассказал Алексей Стасенок.Летом 2018 года в ходе международной выставки «ИННОПРОМ» администрация НТО и компания «МегаФон» подписали соглашение о развитии и внедрении проектов цифровизации, и вот уже спустя несколько месяцев, в ноябре был реализован первый цифровой проект – запущено облачное видеонаблюдение на ключевых городских перекрестках, на въездах и выездах из города, вблизи образовательных учреждений. На светофорных опорах инженеры «МегаФона» установили 10 купольных IP-камер.Техническое решение позволяет удаленно управлять видеокамерами: регулировать их наклон, масштабировать изображение. Качество с картинки очень четкое и позволяет даже в темное время суток увидеть госномера автомобилей и распознать лица людей. Весь видеопоток с камер в онлайн-режиме передается в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Передача сигнала также доступна главе города (он может следить за ситуацией в городе из рабочего кабинета) и сотрудникам территориального отдела ОМВД.Кроме этого, в рамках партнерства в 2019 году были под ключ модернизированы объекты транспортной инфраструктуры – 16 старых остановочных комплексов заменены на современные, оснащенные светодиодными светильниками с датчиками освещения, бесплатным Wi-Fi и возможность зарядить гаджет с помощью USB-зарядки. В 2020 году появились еще «умные» теплые остановки с подогревом, в том числе в отдаленном поселке Ис. Остановки также оборудованы видеокамерами, которые интегрированы в систему облачного видеонаблюдения за безопасностью.Директор по развитию цифровых проектов «МегаФона» на Урале Евгений Иванов рассказал, что благодаря системе облачного видеонаблюдения в Нижней Туре удается расследовать правонарушения, поэтому ей охотно пользуются правоохранительные органы.Что касается замены остановок, то были выбраны самые «убитые» остановочные комплексы, а также объекты в трафиковых местах. Остановки переданы в пользование муниципалитету на пять лет на условиях лизинга, при этом лизингодателем выступил сам «МегаФон». В течение пяти лет компания берет на себя все расходы по ремонту и обслуживанию остановок.«Небольшие города испытывают сложности в финансах, денег на все не хватает, а хочется пользоваться какими-то вещами уже сейчас, и поэтому мы продумали механизм лизинговых платежей. «МегаФон» поставил нам остановочные комплексы, мы их запустили и в течение пяти лет поставщик несет риски всевозможные, а мы равными платежами в рассрочку рассчитываемся. После последнего платежа они передадут их нам на баланс. Конечно, культуру поведения надо гражданам прививать, потому что когда в июне прошлого года мы поставили остановку, уже в июле вандалы объявились. Первый хулиган пойман, ему назначено наказание в виде исправительных работ, ходил улицы подметал. Мы специально это в СМИ широко освещали, чтобы было уроком для других», – рассказал глава Нижней Туры Алексей Стасенок.В настоящее время сотрудники «МегаФона» ведут переговоры и с другими городами по установке таких остановок, в том числе в Тюмени, но пандемия коронавирусной инфекции несколько скорректировала бюджетные платы. Аналогичная остановка есть уже в городе Кемерово, где также установлена кнопка вызова «112» и информативное табло, которое показывает маршруты общественного транспорта.«До этого у нас были остановки покореженные, куски железа торчали ржавые, сейчас всё красиво, жители довольны, в восторге. Подростки, которые раньше по домам сидели и подъездам, сейчас на остановках сидят, и опять же под контролем – под взором видеокамер. Остановочный комплекс в поселке Ис опять же сделали теплый, оттуда много школьников и студентов ездит на учебу в город, сейчас с наступлением зимы по достоинству оценят все прелести остановки, к тому же еще и интернет есть, можно домашние задания доделать, подготовиться к занятиям», – рассказал Алексей Стасенок.Также установка видеокамер на остановках позволила администрации контролировать работу подрядной транспортной организации, обслуживающей автобусные маршруты, и не допускать нарушения интенсивности движения, бороться с уличной преступностью.Облачное видеонаблюдение, помимо функций охраны общественного порядка, позволяет анализировать работу коммунальных служб по уборке дорог в зимнее время, устанавливать инспекторам ГИБДД виновных в ДТП.«Был интересный случай, когда особо ревностные женщины ко мне обращались, пытались за мужчинами проследить, но мы в личную семейную жизнь не вмешиваемся», – рассказывает, улыбаясь, Алексей Стасенок.Сейчас у администрации есть желание расширить сеть камер до 250-300, установив их также в скверах и парках, но встает вопрос финансирования.