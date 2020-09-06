В Демидовской больнице Нижнего Тагила обновили реанимацию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Демидовской больнице Нижнего Тагила после ремонта открыли отделение реанимации и анестезиологии. Новый глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов оценил обновление.В ходе ремонтных работ были заменены все инженерные коммуникации: система водоснабжения, сантехника, освещение и система энергосбережения. Кроме того, рабочие установили новую мебель и отремонтировали помещение для медицинского персонала.Обновленное отделение реанимации рассчитано на девять коек, шесть из которых подключены к аппаратам ИВЛ и оснащены техникой для диагностических и лечебных вмешательств. Две дополнительные койки установлены для наблюдения за тяжелыми пациентами после операции. Одно место предназначено для пациентов, нуждающихся в гемодиализе.