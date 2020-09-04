Полицейские Екатеринбурга провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 10 сентября прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов, об этом рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.Первой точкой, куда прибыли полицейские, была стройка на улице Машинной. Полицейский спецназ проверил каждый этаж здания, иностранных рабочих проводили до служебного автобуса, где проверяли документы. Так, в отдел полиции №7 по итогам мероприятия были доставлены 12 человек. В отношении двух мужчин возбудили административные дела о незаконном осуществлении трудовой деятельности в РФ, кроме того, были выявлены пять фактов использования документов с признаками подделки.Вторым местом стала стройка на улице Академика Парина. Оттуда в отдел по вопросам миграции доставили 25 иностранцев. Там были также составлены 5 административных протоколов и 7 о поддельных документах.