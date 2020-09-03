Первая ярмарка выходного дня в Екатеринбурге пройдет в эти выходные
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Первая традиционная ярмарка выходного дня в Екатеринбурге состоится уже в эти выходные, 12 и 13 сентября, об этом рассказали в пресс-службе города.
Жители города вновь смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары от уральских производителей. На главной площади города будут продаваться овощи, фрукты, молоко, мясо, рыба, сладости и мед, а также блинчики, пироги, булочки, чай, изделия декоративно-прикладного искусства и другое.
Отметим, что на время ярмарки на площади 1905 года будет закрыта парковка. Посетителей просят соблюдать социальное дистанцирование и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Жители города вновь смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары от уральских производителей. На главной площади города будут продаваться овощи, фрукты, молоко, мясо, рыба, сладости и мед, а также блинчики, пироги, булочки, чай, изделия декоративно-прикладного искусства и другое.
Отметим, что на время ярмарки на площади 1905 года будет закрыта парковка. Посетителей просят соблюдать социальное дистанцирование и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
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