Свердловским медикам выплатили коронавирусные надбавки после проверки прокуратуры
Общество
Прокуратура выявила массу нарушений в деятельности Ирбитской центральной городской больницы, в том числе, связанных с отсутствием выплат медицинским работникам за дополнительную нагрузку в связи оказанием помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Проверка в медучреждении прошла после запроса депутата Государственной думы РФ Игоря Торощина, в адрес которого поступило очень много жалоб от работников больницы.
В ходе проверки установлено, что фельдшерам, медицинской сестре по приему вызову скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам СМП, работникам бригад скорой медицинской помощи. старшему фельдшеру, уборщику служебных помещений отделения СМП, не начислялись стимулирующие выплаты, предусмотренные постановлением Правительства РФ и указом губернатора Свердловской области.
Кроме того, подтвержден довод касающийся ненадлежащей организации обследований медицинских работников на наличие коронавирусной инфекции, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в не полноте противоэпидемических мероприятий. По данным фактам и.о. главврача больницы внесено представление.
«Ждем исправления ситуации, будем контролировать, чтобы права медработников впредь не нарушались», – отметил Игорь Торощин.
В ходе проверки установлено, что фельдшерам, медицинской сестре по приему вызову скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам СМП, работникам бригад скорой медицинской помощи. старшему фельдшеру, уборщику служебных помещений отделения СМП, не начислялись стимулирующие выплаты, предусмотренные постановлением Правительства РФ и указом губернатора Свердловской области.
Кроме того, подтвержден довод касающийся ненадлежащей организации обследований медицинских работников на наличие коронавирусной инфекции, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в не полноте противоэпидемических мероприятий. По данным фактам и.о. главврача больницы внесено представление.
«Ждем исправления ситуации, будем контролировать, чтобы права медработников впредь не нарушались», – отметил Игорь Торощин.
На Среднем Урале пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
08 сентября 2020
08 сентября 2020
В Кировграде открылась новая детская поликлиника
01 сентября 2020
01 сентября 2020
В центре Екатеринбурга иномарка врезалась в «скорую»
07 сентября 2020
07 сентября 2020