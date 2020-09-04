Свердловским медикам выплатили коронавирусные надбавки после проверки прокуратуры

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Прокуратура выявила массу нарушений в деятельности Ирбитской центральной городской больницы, в том числе, связанных с отсутствием выплат медицинским работникам за дополнительную нагрузку в связи оказанием помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Проверка в медучреждении прошла после запроса депутата Государственной думы РФ Игоря Торощина, в адрес которого поступило очень много жалоб от работников больницы.В ходе проверки установлено, что фельдшерам, медицинской сестре по приему вызову скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам СМП, работникам бригад скорой медицинской помощи. старшему фельдшеру, уборщику служебных помещений отделения СМП, не начислялись стимулирующие выплаты, предусмотренные постановлением Правительства РФ и указом губернатора Свердловской области.Кроме того, подтвержден довод касающийся ненадлежащей организации обследований медицинских работников на наличие коронавирусной инфекции, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в не полноте противоэпидемических мероприятий. По данным фактам и.о. главврача больницы внесено представление.«Ждем исправления ситуации, будем контролировать, чтобы права медработников впредь не нарушались», – отметил Игорь Торощин.