Государственные архивы Свердловской области отмечают 101 год со дня образования

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Сегодня, 10 сентября, государственные архивы Свердловской области отмечают профессиональный праздник и 101 год со дня образования, об этом сообщил региональный департамент информполитики.«Сегодня в областных государственных и муниципальных архивах сосредоточена наиболее ценная часть историко-документального наследия Свердловской области», – отметил начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.Отметим, что в 2019 году количество пользователей архивными документами превысило 229 тысяч человек. Сотрудники архивов исполнили 24 173 запроса социально-правового характера, а за первое полугодие – 11 348 таких запросов.