На Семи Ключах в Екатеринбурге построили новый школьный стадион
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Власти Екатеринбурга в рекордные сроки построили футбольный стадион на Семи Ключах на территории школы №127, об этом рассказали в администрации города.
«Существенную помощь в создании многофункционального спортивного объекта Администрации Екатеринбурга и района оказали депутат Государственной Думы России Андрей Альшевских и заместитель Председателя Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов», – сказали в городской мэрии.
На новом поле дети смогут играть летом и зимой. Оно оборудовано полосой препятствий и беговыми дорожками с резиновым покрытием, а также воркаут-зоной с разнообразными силовыми тренажерами. На возведение объекта у специалистов ушел всего один месяц.
«Существенную помощь в создании многофункционального спортивного объекта Администрации Екатеринбурга и района оказали депутат Государственной Думы России Андрей Альшевских и заместитель Председателя Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов», – сказали в городской мэрии.
На новом поле дети смогут играть летом и зимой. Оно оборудовано полосой препятствий и беговыми дорожками с резиновым покрытием, а также воркаут-зоной с разнообразными силовыми тренажерами. На возведение объекта у специалистов ушел всего один месяц.
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