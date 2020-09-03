На Семи Ключах в Екатеринбурге построили новый школьный стадион

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Власти Екатеринбурга в рекордные сроки построили футбольный стадион на Семи Ключах на территории школы №127, об этом рассказали в администрации города.«Существенную помощь в создании многофункционального спортивного объекта Администрации Екатеринбурга и района оказали депутат Государственной Думы России Андрей Альшевских и заместитель Председателя Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов», – сказали в городской мэрии.На новом поле дети смогут играть летом и зимой. Оно оборудовано полосой препятствий и беговыми дорожками с резиновым покрытием, а также воркаут-зоной с разнообразными силовыми тренажерами. На возведение объекта у специалистов ушел всего один месяц.