В столице Урала из-за ярмарки закроют парковку на площади 1905 года

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала 12 и 13 сентября в связи с проведением традиционной ярмарки выходного дня закроют автомобильную парковку на площади 1905 года.Въезд на парковку не будет доступен с 00:00 12 сентября до 19:00 13 сентября. Припарковать свои автомобили екатеринбуржцы смогут на улицах Урицкого и Володарского.Добавим, что на ярмарке посетителям необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.