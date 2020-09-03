В столице Урала из-за ярмарки закроют парковку на площади 1905 года
Общество
Фото: Павел Ворожцов / Областная газета
В столице Урала 12 и 13 сентября в связи с проведением традиционной ярмарки выходного дня закроют автомобильную парковку на площади 1905 года.
Въезд на парковку не будет доступен с 00:00 12 сентября до 19:00 13 сентября. Припарковать свои автомобили екатеринбуржцы смогут на улицах Урицкого и Володарского.
Добавим, что на ярмарке посетителям необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Въезд на парковку не будет доступен с 00:00 12 сентября до 19:00 13 сентября. Припарковать свои автомобили екатеринбуржцы смогут на улицах Урицкого и Володарского.
Добавим, что на ярмарке посетителям необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Проведение ярмарки выходного дня возобновят в Екатеринбурге
03 сентября 2020
03 сентября 2020
В столице Урала на три дня изменятся маршруты трамваев
09 сентября 2020
09 сентября 2020
В центре Екатеринбурга иномарка врезалась в «скорую»
07 сентября 2020
07 сентября 2020
Представлена новая транспортная схема Екатеринбурга
08 сентября 2020
08 сентября 2020
«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»
Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
23:17 МВД опубликовало видео задержания мужчин, устроивших стрельбу из окна квартиры в Екатеринбурге
13:37 В Роспотребнадзоре пообещали закрыть непродовольственные магазины в случае второй волны коронавируса
16:26 Дмитрий Махонин: «Для оказания квалифицированной медпомощи в Октябрьском будет построен лечебный корпус»
13:00 Продукция предпринимателей-керамистов из Прикамья попала в шорт-лист всероссийской премии дизайна
21:08
8/09В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник
15:37
8/09В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
10:55
8/09В Екатеринбурге казаки попытались задержать студента УрФУ, заподозрив в нем представителя ЛГБТ
19:12
2/09Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
19:33
1/09Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
09:35
31/08Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан