Пресс-секретарь Путина считает, что вопросом Сергия должны заниматься правоохранители
Общество
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на конференции с региональными журналистами прокомментировал скандал вокруг схимонаха Сергия, сообщает Znak.com. Напомним, что сегодня Романова отлучили от церкви.
— Это вопрос для правоохранительных органов. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они обязаны жить в правовом поле РФ. Если нарушаются законы РФ, то должны незамедлительно реагировать правоохранительные органы, — подчеркнул Песков.
Добавим, что пресс-секретарь Владимира Путина также высказался по поводу народной инициативы по возвращению прямых выборов мэров в Свердловской области. Он считает, что в этом могут быть «позитивные моменты».
— Это вопрос для правоохранительных органов. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они обязаны жить в правовом поле РФ. Если нарушаются законы РФ, то должны незамедлительно реагировать правоохранительные органы, — подчеркнул Песков.
Добавим, что пресс-секретарь Владимира Путина также высказался по поводу народной инициативы по возвращению прямых выборов мэров в Свердловской области. Он считает, что в этом могут быть «позитивные моменты».
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