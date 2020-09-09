В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 126 человек
Общество
Фото: nedugamnet.ru
В Свердловской области за последние сутки коронавирусом заболели 126 человек. Всего, по официальным данным, за время пандемии в регионе заболели 26 527 человек.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+62), Арамильского и Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Талицкого городского округа.
Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 414. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Из больниц выписали 59 человек. Общее число выписанных свердловчан за время пандемии коронавируса достигло 20539.
Зарегистрировано еще 14 смертей у пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев – 509.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+62), Арамильского и Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Талицкого городского округа.
Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 414. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Из больниц выписали 59 человек. Общее число выписанных свердловчан за время пандемии коронавируса достигло 20539.
Зарегистрировано еще 14 смертей у пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев – 509.
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