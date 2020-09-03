Сотрудники МВД проводят в Екатеринбурге профилактическое мероприятие «Закон и порядок»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня, 9 сентября, стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Закон и порядок», об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России городу Екатеринбургу.Операция направлена на повышение защищенности жителей города от противоправных посягательств и повышение эффективности профилактической деятельности МВД. Сотрудники МВД займутся предупреждением совершения преступлений жителями, привлекавшимися к уголовной ответственности и другими гражданами. Участие в операции будут принимать сотрудники подразделений участковых уполномоченных, уголовного розыска, ОЭБ и ПК, по делам несовершеннолетних, а также комплексных сил полиции – ППСП, ДПС ГИБДД.Завершится профилактическое мероприятие 9 октября.