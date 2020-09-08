Футболист ФК «Урал» подарил автомобиль екатеринбургской больнице

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Футболист ФК «Урал» Эрик Бикфалви подарил автомобиль «Лада Гранта» для выезда к пациентам больнице №3 Екатеринбурга, об этом рассказали в пресс-службе клуба.Бикфалви в игре с «Арсеналом» стал автором одного из самых красивых голов чемпионата России и получил за это бонусный приз. Деньги полузащитник принял решение направить на благотворительность и подарил врачам новую машину.«Новый автомобиль – это подарок за спасенные жизни пациентов от новой коронавирусной инфекции и крайне необходимое средство передвижения для медицинских бригад неотложной помощи. Именно они выезжали на дом к пациентам и были на передовой. Поэтому опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией показал, что дополнительный транспорт необходим как для медиков, так и для пациентов. Тем более что ожидается подъем обращений со стороны пациентов по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ», - сказали в футбольном клубе.