В Свердловской области проведено 11318 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 11318 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 10792 человека.Всего на Среднем Урале проведено 1 336 501 исследование, обследован 1 336 501 человек.