Свердловские школы проводят учебные пожарные эвакуации

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области в рамках месячника безопасности сотрудники МЧС проводят учебные пожарные эвакуации, об этом рассказали в региональном управлении ведомства.Спасатели проводят инструктажи с педагогами и беседы со школьниками. Юные уральцы отрабатывают организованное покидание здания школы и беседуют с пожарными о правилах безопасности дома и на улице. Так, мероприятие накануне было проведено в школе №2 города Ивделя.«Эвакуация прошла организованно, все требования по порядку эвакуации были выполнены», - сказал помощник начальника караула 242 пожарно-спасательной части Алексей Пучков.Отметим, что в тренировках также принимают участие сотрудники Росгвардии и «скорой» помощи.