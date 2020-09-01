Свердловские школы проводят учебные пожарные эвакуации
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области в рамках месячника безопасности сотрудники МЧС проводят учебные пожарные эвакуации, об этом рассказали в региональном управлении ведомства.
Спасатели проводят инструктажи с педагогами и беседы со школьниками. Юные уральцы отрабатывают организованное покидание здания школы и беседуют с пожарными о правилах безопасности дома и на улице. Так, мероприятие накануне было проведено в школе №2 города Ивделя.
«Эвакуация прошла организованно, все требования по порядку эвакуации были выполнены», - сказал помощник начальника караула 242 пожарно-спасательной части Алексей Пучков.
Отметим, что в тренировках также принимают участие сотрудники Росгвардии и «скорой» помощи.
Спасатели проводят инструктажи с педагогами и беседы со школьниками. Юные уральцы отрабатывают организованное покидание здания школы и беседуют с пожарными о правилах безопасности дома и на улице. Так, мероприятие накануне было проведено в школе №2 города Ивделя.
«Эвакуация прошла организованно, все требования по порядку эвакуации были выполнены», - сказал помощник начальника караула 242 пожарно-спасательной части Алексей Пучков.
Отметим, что в тренировках также принимают участие сотрудники Росгвардии и «скорой» помощи.
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