В Свердловской области прошел очередной этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога»
Общество
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области сотрудники ГИБДД провели очередной этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога».
«В этот раз сотрудники полиции были ориентированы на пресечение нарушений Правил дорожного движения пешеходами, переходящими проезжую часть дороги в неустановленном месте, водителями, которые на пешеходных переходах не предоставляют преимущества в движении пешеходам, а также на проведение профилактической работы с участниками дорожного движения – разъяснение требований ПДД и соблюдение мер безопасности при участии в дорожном движении», - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Инспекторы в ходе мероприятия выявили более 4300 нарушений, совершенных пешеходами, и более 1100 нарушений, допущенных водителями.
В связи с этим Госавтоинспекция напомнила, что пешеходам следует уделять больше внимания соблюдению ПДД: обращать внимание на знаки и сигналы светофора. При движении в темное время суток им необходимо носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы избежать аварий.
«В этот раз сотрудники полиции были ориентированы на пресечение нарушений Правил дорожного движения пешеходами, переходящими проезжую часть дороги в неустановленном месте, водителями, которые на пешеходных переходах не предоставляют преимущества в движении пешеходам, а также на проведение профилактической работы с участниками дорожного движения – разъяснение требований ПДД и соблюдение мер безопасности при участии в дорожном движении», - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Инспекторы в ходе мероприятия выявили более 4300 нарушений, совершенных пешеходами, и более 1100 нарушений, допущенных водителями.
В связи с этим Госавтоинспекция напомнила, что пешеходам следует уделять больше внимания соблюдению ПДД: обращать внимание на знаки и сигналы светофора. При движении в темное время суток им необходимо носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы избежать аварий.
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