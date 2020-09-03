В Свердловской области прошел очередной этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники ГИБДД провели очередной этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога».«В этот раз сотрудники полиции были ориентированы на пресечение нарушений Правил дорожного движения пешеходами, переходящими проезжую часть дороги в неустановленном месте, водителями, которые на пешеходных переходах не предоставляют преимущества в движении пешеходам, а также на проведение профилактической работы с участниками дорожного движения – разъяснение требований ПДД и соблюдение мер безопасности при участии в дорожном движении», - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Инспекторы в ходе мероприятия выявили более 4300 нарушений, совершенных пешеходами, и более 1100 нарушений, допущенных водителями.В связи с этим Госавтоинспекция напомнила, что пешеходам следует уделять больше внимания соблюдению ПДД: обращать внимание на знаки и сигналы светофора. При движении в темное время суток им необходимо носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы избежать аварий.