В Екатеринбурге изменится схема движения трамваев по Белореченской

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В Екатеринбурге с 10:00 9 сентября до 05:00 13 сентября поменяется схема движения трамваев по улице Белореченской. Как рассказали в администрации города, это связано с аварийным ремонтом теплотрассы.Речь идет об участке от остановки «Московской» до «Волгоградской». В обоих направлениях изменятся маршруты №1 и 3.Так, трамвай № 1 пойдет по маршруту: станция Вторчермет – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ; а трамвай №3: станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Челюскинцев – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – улица Московская – улица Радищева – улица Куйбышева – улица Луначарского – станция ЦПКиО.Маршруты №21 и 26 на время ремонта свое движение прекратят.