В Екатеринбурге уничтожили 200 килограмм санкционных грибов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня, 9 сентября, уничтожили 200 килограмм санкционных шампиньонов. Продукцию выявили на овощебазе сотрудники регионального Россельхознадзора. На грибы отсутствовали документы, подтверждающие страну их происхождения, и маркировка.– Продажа товаров неустановленного происхождения и сомнительного качества на внутреннем рынке несет угрозу здоровью населения. С момента введения ограничительных мер это первое крупное совместное изъятие некачественной продукции на внутреннем рынке, – отметила начальник таможенного контроля таможни Екатеринбурга Юлия Трифонова.Грибы изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов в соответствии с законодательством РФ.