На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничат движение
Общество
Фото: Галина Соловьева / Областная газета
На трассе Екатеринбург – Тюмень (обход п. Белоярский) на целый месяц введут ограничение транспортного движения из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
На участках км 0+000 - км 2+994, км 7+378 - км 8+843, км 11+803 - км 16 начинаются работы по устройству слоев износа. На данный момент проходит ремонт участка км 11+803 - км 13+000. В связи с этим движение транспорта в направлении Тюмени до 10 октября будет организовано по одной полосе.
Водителей просят быть бдительными, а также заранее планировать свой маршрут.
На участках км 0+000 - км 2+994, км 7+378 - км 8+843, км 11+803 - км 16 начинаются работы по устройству слоев износа. На данный момент проходит ремонт участка км 11+803 - км 13+000. В связи с этим движение транспорта в направлении Тюмени до 10 октября будет организовано по одной полосе.
Водителей просят быть бдительными, а также заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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