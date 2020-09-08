На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничат движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Тюмень (обход п. Белоярский) на целый месяц введут ограничение транспортного движения из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».На участках км 0+000 - км 2+994, км 7+378 - км 8+843, км 11+803 - км 16 начинаются работы по устройству слоев износа. На данный момент проходит ремонт участка км 11+803 - км 13+000. В связи с этим движение транспорта в направлении Тюмени до 10 октября будет организовано по одной полосе.Водителей просят быть бдительными, а также заранее планировать свой маршрут.