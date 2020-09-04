Подтверждены нарушения уральского завода при выпуске загоревшихся в больницах аппаратов ИВЛ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Арбитражный суд Свердловской области подтвердил нарушения уральского приборостроительного завода (УПЗ) при выпуске аппаратов ИВЛ, которые могли быть причинами пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.Региональный Роспотребнадзор 30 июня подал в суд иск о привлечении УПЗ к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». Суд подтвердил нарушения, тем самым удовлетворив иск ведомства.По данной статье для юридических лиц положен штраф от 100 до 200 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток. Пока что не сообщается, какое именно наказание назначили заводу.Кроме того, сегодня в Арбитражном суде рассматривается иск Росздравнадзора о привлечении УПЗ к ответственности по статье 6.33 КоАП РФ «Реализация или ввоз в Россию недоброкачественных лекарств или медицинских изделий».