Схимонах Сергий не пришел на очередной суд по вопросу его отлучения от церкви

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Схимонах Сергий (Николай Романов) вновь не пришёл на заседание епархиального суда, рассматривающего вопрос отлучения его от церкви.Заседание суда изначально было назначено на понедельник. Романов, однако, на него не явился, и заседание перенесли на среду, 9 августа.Председатель церковного суда Николай Малета заявил, что, если Сергий не явится на суд трижды, решение будет принято без его участия.Напомним, что схимонаху Сергию грозит отлучение от церкви за то, что он продолжил совершать богослужения, не подчинившись тем самым решению об извержении его из сана. В качестве обвиняемого на суде клирик также должен будет ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.