На Ночи музыки-2020 в Екатеринбурге выступят «The Hatters»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Организаторы Ural Music Night объявили новых хедлайнеров фестиваля, который пройдет 18 сентября. Среди них – известная группа «The Hatters», выступавшая на закрытии Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге.«The Hatters» выступят на Плотинке. На одной сцене с ними будет выступать ставшая известной после участия в шоу «Песни» на ТНТ певица Кристина Кошелева.Кроме того, на сцене у ККТ «Космос» будет выступать «Большой симфонический квартетник» – совместный проект группы «Ромарио» и квартета «Аристократ». Специальными гостями станут Алексей Романов из группы «Воскресенье», Максим Леонидов из «Секрета», Алексей Иващенко из «Иваси», Саша Гагарин из «Сансары» и группа «Nоль три».На фестивале также организуют джаз-фанкт-площадку, где выступит ансамбль Amber Sept. Еще будет площадка у «Синара-центра», где зажжет коллектив Flamencura гитариста и композитора Алексея Стародубцева. Ну а на этноплощадке выступят питерская группа «Отава Ё» и екатеринбургская группа «Изумруд».