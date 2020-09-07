Еще на восьми улицах Екатеринбурга запретят остановку
Общество
В Екатеринбурге запретят остановку еще на нескольких улицах для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.
Так, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся в четвертом квартале этого года на шести участках:
– на улице Смазчиков от Уральской до переулка Трамвайного;
– на улице Сулимова от Чекистов до Учителей;
– на улице Щорса от Машинной до здания № 7а по Щорса;
– на улице Гоголя от Карла Маркса до Малышева;
– на улице Маршала Жукова;
– на улице Симской;
– на переулке Саранинский.
Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, кроме маршрутных.
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.
Так, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся в четвертом квартале этого года на шести участках:
– на улице Смазчиков от Уральской до переулка Трамвайного;
– на улице Сулимова от Чекистов до Учителей;
– на улице Щорса от Машинной до здания № 7а по Щорса;
– на улице Гоголя от Карла Маркса до Малышева;
– на улице Маршала Жукова;
– на улице Симской;
– на переулке Саранинский.
Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, кроме маршрутных.
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.
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