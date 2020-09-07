Еще на восьми улицах Екатеринбурга запретят остановку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге запретят остановку еще на нескольких улицах для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.Так, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся в четвертом квартале этого года на шести участках:– на улице Смазчиков от Уральской до переулка Трамвайного;– на улице Сулимова от Чекистов до Учителей;– на улице Щорса от Машинной до здания № 7а по Щорса;– на улице Гоголя от Карла Маркса до Малышева;– на улице Маршала Жукова;– на улице Симской;– на переулке Саранинский.Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, кроме маршрутных.Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.