Екатеринбуржцу, по вине которого погиб пешеход, вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю такси Максиму Носову, из-за нарушения которым правил дорожного движения погибла женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.Максим Носов является инвалидом третьей группы по слуху, он работал водителям службы такси. В начале февраля он находился за рулем автомобиля «Вольво» и двигался по улице Титова, которая имеет одностороннее направление движения со стороны Военной в направлении Братской. При этом, в начале улицы Титова установлен дорожный знак 5.5, предписывающий движение по всей ширине проезжей части только в одном направлении.Водитель остановил машину и намеревался начать движение задним ходом. Он не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на женщину-пешехода, переехал ее. В результате пострадавшей причинена сочетанная механическая травма головы, туловища и конечностей. Женщина скончалась спустя месяц в больнице Екатеринбурга.Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Максима Носова к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.