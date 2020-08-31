Более 200 тысяч жителей Свердловской области поставили прививки от гриппа

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области более 200 тысяч жителей поставили прививки от гриппа, об этом заявил замгубернатора Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперштаба.«Уже более 200 тысяч человек вакцинировались на территории Свердловской области. Это достаточно солидная цифра. Мы в ближайшее время получим новые дозы вакцины и для взрослых, и для детей. Вакцинация будет интенсивно продолжена. Повторюсь, что её основной объем должен быть закончен в сентябре и первых двух неделях октября», - сказал Креков.Замгубернатора также подчеркнул, что в регионе увеличилась заболеваемость ОРВИ.«В этом нет ничего неожиданного. Практически каждую осень больных с ОРВи становится больше. Для нас самое главное, чтобы это ни в коем случае не переходило в ковидную форму», - прокомментировал Креков.Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области 26286 заболеваний коронавирусом. 20424 человек уральские врачи уже вылечили.