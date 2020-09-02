В Невьянске будут судить мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Невьянске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире на улице Лебяжинской поссорился со своим знакомым, пришедшим к нему в гости. Обвиняемый избил знакомого и причинил ему черепно-мозговую травму. Через некоторое время потерпевший скончался в больнице.Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.