В Свердловской области проведено 8496 исследований проб на коронавирус
Общество
Фото: rt.com
Свердловские медики за день провели 8496 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.
За сутки было обследовано 8228 человек.
Всего на Среднем Урале проведено 1 325 183 исследований, обследован 1 247 979 человек.
За сутки было обследовано 8228 человек.
Всего на Среднем Урале проведено 1 325 183 исследований, обследован 1 247 979 человек.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»
Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
21:08 В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-ти летней девочке. Под подозрением оказался школьник
19:50 Куйвашев потребовал соблюдать эпидтребования при открытии театрального сезона в Свердловской области
15:37 В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
21:08 В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-ти летней девочке. Под подозрением оказался школьник
19:50 Куйвашев потребовал соблюдать эпидтребования при открытии театрального сезона в Свердловской области
15:37 В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
21:08
8/09В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-ти летней девочке. Под подозрением оказался школьник
15:37
8/09В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
10:55
8/09В Екатеринбурге казаки попытались задержать студента УрФУ, заподозрив в нем представителя ЛГБТ
19:12
2/09Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
19:33
1/09Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
09:35
31/08Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
12:48
30/08Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
19:49
29/08Женская акция солидарности проходит в Минске