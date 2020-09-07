В Свердловской области проведено 8496 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 8496 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 8228 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 325 183 исследований, обследован 1 247 979 человек.