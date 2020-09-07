На Среднем Урале пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Рефтинский пропал 79-летний Василий Иванович Суров. Он ушел из дома еще 5 сентября и до сих пор не вернулся. Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рос 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка. Отмечается, что он носит щетину.
На момент пропажи мужчина был одет в серо-коричневую куртку, зеленую рубашку в клетку, темно-коричневые брюки, черные ботинки и темно-коричневую кепку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Василия Ивановича, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рос 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка. Отмечается, что он носит щетину.
На момент пропажи мужчина был одет в серо-коричневую куртку, зеленую рубашку в клетку, темно-коричневые брюки, черные ботинки и темно-коричневую кепку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Василия Ивановича, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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