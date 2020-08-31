Футболист ФК «Урал» подарит автомобиль уральским врачам

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Полузащитник футбольного клуба «Урал» Эрик Бикфалви собирается подарить врачам Центральной городской больницы №3 новый автомобиль для выезда к пациентам.На подарок врачам футболист потратит деньги, которые выплатил ему один из спонсоров клуба за забитый гол:«В качестве бонуса за этот забитый мяч Эрик получил денежный приз от одного из спонсоров клуба. Эти деньги он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей», - объяснили в ФК «Урал».Встреча с коллективом больницы состоится 9 сентября в 15.30, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. В мероприятии примет участие главный врач ЦГБ №3 – Антон Николаевич Старков.