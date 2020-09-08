В Екатеринбурге закроется движение по улице Советских Женщин

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В уральской столице в связи со строительством энергосетей ООО «Брусника» закроет движение транспорта по улице Советских Женщин. Как рассказали в городской мэрии, ограничение продлится с 24 сентября по 24 октября.Ограничение связано со строительством энергосетей. Екатеринбуржцев попросили с пониманием относиться к временным требованиям и планировать свой маршрут заранее.