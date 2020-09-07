Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области остается выше единицы

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении оставшихся ограничительных мер, остается равным значению выше единицы. Он составляет 1,04 балла.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 8 сентября - 123; 7 сентября – 125; 6 сентября – 128; 5 сентября – 119. Сумма – 495.Дата – количество заболевших: 4 сентября – 123; 3 сентября – 121; 2 сентября – 115; 1 сентября – 117. Сумма – 476.Rt – 495/476=1,04Напомним, за сутки на Среднем Урале выявили 123 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 26 286 заболевших коронавирусной инфекции.