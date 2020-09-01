Полиция задержала и приковала мужчину к зданию ФСБ в Екатеринбурге

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице на улице Ленина полицейские задержали мужчину и приковали наручниками к зданию ФСБ. Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, екатеринбуржец в нетрезвом состоянии бил кулаком в двери здания ФСБ.Выяснилось, что местный житель по фамилии Гирин состоит на учете у медиков. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.Сейчас он доставлен в медучреждение для прохождения лечения.