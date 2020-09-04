В Свердловской области криминалисты МВД приняли присягу

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Молодые специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Свердловской области сегодня, 7 сентября, приняли присягу. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, торжественная церемония состоялась около киноконцертного театра «Космос».Защищать права и свободы человека поклялись 18 младших лейтенантов и лейтенантов.«Это событие само по себе очень важное для тех, кто носит погоны. А в данном случае оно знаменательно еще и тем, что Присягу приняли в год 75-летия Великой Победы над фашизмом. Кроме того, все происходило под Красным знаменем Бригады Уральских милиционеров Екатеринбургской губернии – исторической реликвии свердловского гарнизона МВД. Значимость мероприятию придавали почётный караул из числа офицеров ЭКЦ: старшего лейтенанта полиции Александра Горшанова, лейтенантов полиции Андрея Уварова и Руслана Хайрзаманова, а также известный творческий коллектив авторской песни «Офицерское трио», - отметил полковник Горелых.Каждому принявшему присягу в конце церемонии вручили памятный подарок – диск с песнями коллектива «Офицерское трио». После этого все участники сфотографировались на фоне исторического знамени мемориального комплекса.