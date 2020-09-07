В Свердловской области открыто более 40 мобильных пунктов, где можно привиться от гриппа

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области открыто более 50 мобильных ФАПов, где можно поставить прививку от сезонного гриппа, об этом сообщает департамент информполитики региона.Один из кабинетов «на колесах» работает в Сысерти два раза в неделю. За день медики принимают 50 человек.Отметим, что поставить прививку в ФАПах могут только взрослые. Прежде всего это те, кто претендует на бесплатную первоочередную вакцинацию. Детям прививки ставят только в образовательных организациях и медучреждениях.