В Свердловской области открыто более 40 мобильных пунктов, где можно привиться от гриппа
Общество
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области открыто более 50 мобильных ФАПов, где можно поставить прививку от сезонного гриппа, об этом сообщает департамент информполитики региона.
Один из кабинетов «на колесах» работает в Сысерти два раза в неделю. За день медики принимают 50 человек.
Отметим, что поставить прививку в ФАПах могут только взрослые. Прежде всего это те, кто претендует на бесплатную первоочередную вакцинацию. Детям прививки ставят только в образовательных организациях и медучреждениях.
Один из кабинетов «на колесах» работает в Сысерти два раза в неделю. За день медики принимают 50 человек.
Отметим, что поставить прививку в ФАПах могут только взрослые. Прежде всего это те, кто претендует на бесплатную первоочередную вакцинацию. Детям прививки ставят только в образовательных организациях и медучреждениях.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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