Представители четырех городов заявились на конкурс дизайна остановок Екатеринбурга

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Представители четырех городов: Екатеринбурга, Уфы, Тюмени и Челябинска подали заявки на участие в конкурсе на разработку дизайна остановок общественного транспорта в уральской столице.Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в оргкомитет конкурса было направлено 11 заявок от физических и юридических лиц. Сейчас экспертная комиссия занимается отбором проектов, которые выйдут в финал.Отметим, что эксперты будут оценивать единую стилистику остановок, устойчивость конструкции к климатическим условиям и механическим воздействиям и доступность для маломобильных групп населения. Также на новых остановках пассажиры смогут зарядить мобильные устройства и получить свободный доступ в интернет.