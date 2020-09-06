Представители четырех городов заявились на конкурс дизайна остановок Екатеринбурга
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Представители четырех городов: Екатеринбурга, Уфы, Тюмени и Челябинска подали заявки на участие в конкурсе на разработку дизайна остановок общественного транспорта в уральской столице.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в оргкомитет конкурса было направлено 11 заявок от физических и юридических лиц. Сейчас экспертная комиссия занимается отбором проектов, которые выйдут в финал.
Отметим, что эксперты будут оценивать единую стилистику остановок, устойчивость конструкции к климатическим условиям и механическим воздействиям и доступность для маломобильных групп населения. Также на новых остановках пассажиры смогут зарядить мобильные устройства и получить свободный доступ в интернет.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в оргкомитет конкурса было направлено 11 заявок от физических и юридических лиц. Сейчас экспертная комиссия занимается отбором проектов, которые выйдут в финал.
Отметим, что эксперты будут оценивать единую стилистику остановок, устойчивость конструкции к климатическим условиям и механическим воздействиям и доступность для маломобильных групп населения. Также на новых остановках пассажиры смогут зарядить мобильные устройства и получить свободный доступ в интернет.
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