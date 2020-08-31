В райотделах УМВД по Екатеринбургу назначены новые начальники

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Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков подписал приказ о назначении сразу двух новых первых лиц в УМВД России по Екатеринбургу. Как сообщил пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых, в рамках ротации кадрового резерва отдел полиции №7 УМВД по Екатеринбургу возглавил подполковник полиции Андрей Киселев, а ОП №14 – полковник полиции Дмитрий Шишмаков, который до последнего времени был начальником ОП №7. Андрей Киселев, по информации издания, до своего повышения занимал должность замначальника ОП№7 по оперативной работе.«Приказ генерала Мешкова доведен до личного состава, назначенные руководители приступили к исполнению своих служебных обязанностей с минувшей субботы, с 5 сентября. Назначенные офицеры имеют достаточно богатый опыт, высшее юридическое образование, пользуются уважением в подразделениях. Они решительно настроены на активизацию борьбы с преступностью, на повышение качества профилактической деятельности и расследования уголовных дел. Одним из первостепенных приоритетов для них сейчас является снижение некомплекта, подбор и обучение молодых специалистов», - прокомментировал назначения Валерий Горелых.