Заброшенное здание в Екатеринбурге преобразил арт-объект

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге новый арт-объект «Относительность» преобразил заброшенное здание на Уралмаше. Автопортрет нарисовала художница из Москвы Наталья Денисовна в рамках фестиваля «STENOGRAFFIA».Работа Натальи посвящена поиску самой себя. В центре композиции помещена фигура художницы, на заднем фоне изображены люди без лиц и смятые фотографии. За головой девушки также виднеется огромный гранат – символ сердца для Натальи.– Каждый год гранат имеет разный смысл для меня, он меняет свое состояние: закрытый, нарезанный, распахнутый, раздавленный, какой угодно. На этой работе у меня их два: один в руках, закрытый, но есть некий в пространстве, который открыт. Это символизирует то, чего бы нам хотелось, некую двоякость, – пояснила художница.Арт-объект расположен на Суворовском переулке, 18. Во время работы Наталье помогали местные дети: рисовали разметку.