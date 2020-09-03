Куйвашев сообщил, в каком случае школы перейдут на дистант

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге школы полностью перейдут на дистанционную форму обучения, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Уже две школы Екатеринбурга перешли на дистанционное обучение: школа №148, где коронавирусом заболели восемь сотрудников, и школа №179, где заражены шесть сотрудников. До выявления у них COVID-19 в этих школах проходили педсоветы, участие в которых принимали зараженные учителя. Так, на онлайн-обучение переведены 1354 ребенка.Директор школы №148 находится на лечении в больнице №40. Об этом она сообщила корреспонденту veved подтвердив, что у нее тоже выявили коронавирус.Кроме того, на дистанционное обучение переведены еще четыре класса общей численностью 110 человек. В школах №16, №120 и №180 болеют по одному ребенку, в школе №97 — один педагог. Также полностью приостановлена работа детского сада «Радуга», где заболел один педагог, закрыты две группы в садике №67, где заразился один сотрудник и по одной группе в садиках №75 и №339, где заболели один ребенок и один педагог.– Еще перед началом учебного года были составлены четкие инструкции, что делать в ситуациях, когда выявляется случай COVID-19. Педагоги или школьники с симптомами инфекционного заболевания сразу же отстраняются от учебного процесса. В помещениях, где они находились, проводится дезинфекция. Ученики и классный руководитель того класса, где обнаружен случай коронавируса, должны пройти медосмотр и тестирование на COVID-19. Весь класс переходит на дистанционное обучение до получения отрицательного результата теста и до получения заключения врача о том, что можно вернуться к обучению в школе. При этом, даже после возращения в школу, первое время для карантинного класса будут действовать особые правила. Для учеников и классного руководителя должен быть организован отдельный вход и рядом с входом — учебный класс. На уроках всем необходимо пользоваться масками (и менять их минимум раз в три часа), а педагогам — и перчатками тоже. Питание должно быть организовано в отдельное время и из одноразовой посуды. В таком режиме учебный процесс должен быть организован до результатов повторного тестирования, которое проводится на 8-10 день наблюдения после получения первого отрицательного теста или раньше — при появлении первых же симптомов заболевания, сходного с COVID-19, – отметил губернатор.