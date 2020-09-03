В свердловской ГАИ велосипедистов призвали быть внимательными на дорогах

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Из-за большого числа ДТП с участием велосипедистов региональная Госавтоинспекция в очередной раз призывает строго соблюдать правила безопасности на дорогах при передвижении на этом виде двухколёсного транспорта.Согласно статистике ведомства, в результате ДТП, произошедших в регионе в 2020 году, 5 велосипедистов погибли и ещё 83 получили травмы различной степени тяжести. В сравнении с 2019 годом количество ДТП и пострадавших в них велосипедистов выросло на 12 и 8 процентов, соответственно.Специалисты ГАИ напоминают, что велосипедисты нередко игнорируют требования ПДД, а автолюбители не замечают их на дорогах, что приводит к ДТП. Травмы, которые получают велосипедисты в результате аварий, несут за собой длительное лечение и реабилитацию.При этом, более 20 процентов людей, пострадавших в ДТП составляют дети, у которых нет навыков ориентирования в дорожной обстановке, а также возможности правильно оценить ситуацию на дороге.Для безопасного движения велосипедисты должны показывать соответствующие сигналы при начале движения и маневрировании, а при пересечении проезжей части по пешеходному переходу – спешиваться.Также велосипедисты должны использовать средства защиты – шлемы, наколенники, налокотники, а при движении в темное время суток на одежде и велосипедах должны присутствовать световозвращающие элементы.