Запускаются рейсы из Екатеринбурга в Саратов, Волгоград и Нижний Новгород

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово запускаются рейсы в Саратов, Волгоград и Нижний Новгород. Перелеты будет выполнят авиакомпания Red Wings.Первый рейс в Саратов назначен на 15 сентября. Перелеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из столицы Урала назначен на 15:50, а из Саратов – на 16:55 по местному времени. Перелет займет два часа.Рейсы в Волгоград авиакомпания будет выполнять с 16 сентября четыре раза в неделю: по понедельникам и пятницам в 13:20, по средам и воскресеньям – в 21:20. В обратном направлении: по понедельникам и пятницам в 16:40, по средам и воскресеньям в 23:50 по местному времени. Время в пути – 2 часа 30 минут.В Нижний Новгород рейсы будут выполняться с 18 сентября четыре раза в неделю: по понедельникам, средам и четвергам в 06:30, а по пятницам – в 22:15. В обратном направлении вылеты будут по понедельникам, средам и четвергам в 08:25, по пятницам – в 23:50 по местному времени. Перелет займет два часа.