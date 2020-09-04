На улице Горького в Екатеринбурге открыли одностороннее движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге открыли для движения транспорта часть улицы Горького, где в течение нескольких месяцев проводился капитальный ремонт. На данный момент на участке от Малышева до Карла Маркса действует одностороннее движение.Сейчас на улице Горького уже уложен новый асфальт, обустроены пешеходные и велодорожки. На некоторых участках строители еще укладывают плитку.Планировалось, что после ремонта откроется сквозной проезд. Однако сейчас предполагается, что его откроют к 2021 году.