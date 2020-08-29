В Екатеринбурге вновь будут судить опального Сергия Романова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 7 сентября, состоится заседание Епархиального церковного суда по делу опального отца Сергия. Романова могут отлучить от церкви.Напомним, что в конце июля церковный суд лишил Сергия священного сана. Патриарх Кирилл утвердил решение суда. Однако Романов продолжил совершать богослужения.– 28 правило Святых Апостолов гласит: «Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, праведно за явную вину изверженный, дерзнет коснуться служения, некогда ему порученного: таковой совсем да отсечется от Церкви», – написано в повестке.Церковный суд подготовил схимонаху 22 вопроса. Кроме того, на заседание вызвали клириков, продолживших сослужение отцу Сергию.– Вопросы связаны с «обвинениями», озвученными схимонахом Сергием в адрес правящего архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов и прочее, что многократно было озвучено в разного рода публичных выступлениях, – сообщает Екатеринбургская епархия.Отметим, что при даче исчерпывающих ответов и предоставленных доказательств Сергия не отлучат от церкви. Если же он не будет предоставлять доказательства, то Романова будут судить еще и как клеветника.