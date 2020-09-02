В Камышлове возле дома, где жил Бажов, запретили строительство

16.15 Воскресенье, 6 сентября 2020
Общество
Здание, где с 1920 г. по 1923 г.г. жил П.П. Бажов, ул. Кирова, 32. Архивное фото
В Камышлове на территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где с 1920 года по 1923 год жил П. П. Бажов» запретили капитальное строительство.

Соответствующий документ (приказ №769) опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В Камышлове возле дома, где жил Бажов, запретили строительство

Также вблизи дома на улице Кирова, 32 не разрешается реконструкция зданий с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), но допускается возведение и реконструкции линейных объектов.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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10:24 В Екатеринбурге разыскивают пропавшего мужчину
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