В Камышлове возле дома, где жил Бажов, запретили строительство
Общество
Здание, где с 1920 г. по 1923 г.г. жил П.П. Бажов, ул. Кирова, 32. Архивное фото
В Камышлове на территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где с 1920 года по 1923 год жил П. П. Бажов» запретили капитальное строительство.
Соответствующий документ (приказ №769) опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Также вблизи дома на улице Кирова, 32 не разрешается реконструкция зданий с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), но допускается возведение и реконструкции линейных объектов.
Соответствующий документ (приказ №769) опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Также вблизи дома на улице Кирова, 32 не разрешается реконструкция зданий с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), но допускается возведение и реконструкции линейных объектов.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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