В Камышлове возле дома, где жил Бажов, запретили строительство

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Камышлове на территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где с 1920 года по 1923 год жил П. П. Бажов» запретили капитальное строительство.Соответствующий документ (приказ №769) опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.Также вблизи дома на улице Кирова, 32 не разрешается реконструкция зданий с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), но допускается возведение и реконструкции линейных объектов.