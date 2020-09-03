В маршруте автобуса №61 в Екатеринбурге убрали одну остановку
Общество
В Екатеринбурге с понедельника, 7 сентября, сократится число остановок на автобусном маршруте №61, который курсирует от Пехотинцев до 40 лет ВЛКСМ.
Как сообщается на сайте ЕМУП «Гортранс», автобус №61 перестанет осуществлять посадку и высадку граждан на остановке «Поликлиника», расположенной на улице 40-летия Комсомола, 14.
Ограничения будет действовать при движении к конечной остановке «40 лет ВЛКСМ».
Как сообщается на сайте ЕМУП «Гортранс», автобус №61 перестанет осуществлять посадку и высадку граждан на остановке «Поликлиника», расположенной на улице 40-летия Комсомола, 14.
Ограничения будет действовать при движении к конечной остановке «40 лет ВЛКСМ».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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