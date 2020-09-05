Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 26 тысяч
Общество
Фото: 53news.ru
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 128 случаев заражения коронавирусом. Всего СOVID-19 в регионе обнаружен у 26038 человек.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+74), Алапаевска, Ачитского городского округа, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верх-Нейвинского, Карпинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Кировграда, Ирбита, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 343. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 59 человек. Общее число вылечившихся достигло 20303. Зарегистрировано ещё два случая смерти больных COVID-19. За всё время скончались 477 человек.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+74), Алапаевска, Ачитского городского округа, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верх-Нейвинского, Карпинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Кировграда, Ирбита, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 343. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 59 человек. Общее число вылечившихся достигло 20303. Зарегистрировано ещё два случая смерти больных COVID-19. За всё время скончались 477 человек.
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