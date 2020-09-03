Свердловская библиотека имени Крапивина объявила акцию памяти писателя «Вспоминая Командора»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Свердловская библиотека для детей и молодёжи имени Крапивина объявила сетевую акцию памяти писателя «Вспоминая Командора». Мероприятия будут проводиться в течение месяца.Акция пройдёт в библиотеках города и области. На этих площадках состоятся громкие чтения, комплексные мероприятия, включающие не только чтение вслух, но и обсуждение прочитанного, беседы и викторины. Кроме того, будут создаваться буктрейлеры по произведениям Крапивина.Организаторы сообщают, что проведение акции позволит напомнить о книгах Крапивина, познакомить читателей разного возраста с его творчеством, оценить огромный вклад писателя в развитие детской литературы и формирование мировоззрения.Узнать о запланированных событиях на страницах в социальных сетях можно благодаря хэштегу #ВспоминаяКомандора.