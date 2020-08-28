В Екатеринбурге на следующий год перенесли фестиваль «Коляда Plays»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге фестиваль «Коляда Plays», который должен был пройти ещё в июне, перенесли на следующий год. Об этом в социальных сетях сообщил Николай Коляда.Ранее из-за ситуации с коронавирусом мероприятие перенесли на ноябрь 2020 года, но сейчас обьявили другую информацию – «Коляда Plays» пройдёт в июне 2021 года.«Дело в том, что всё не очень ясно с открытием границ как дальнего, так и ближнего зарубежья. А мы хотели пригласить семь театральных коллективов из других стран на наш фестиваль в Екатеринбург. Гранты, как губернатора, так и президента расписаны, как все знают, по статьям и именно так мы должны за потраченные деньги рассчитаться, за каждую копеечку. И, скажем, в грант президента входит условие, что мы должны почти миллион потратить на приглашение иностранцев: оплатить им проезд, гостиницу, провоз декорации, питание и так далее»,- рассказал Николай Коляда в социальных сетях.Также он отменил, что все заявки этого года переходят в следующий, а новые заявки принимаются до 1 апреля 2021 года.